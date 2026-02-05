Haberler

Bolu'da cami alev alev yandı

Bolu'da cami alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesi Kadısusuz köyündeki Merkez Camisi gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak cami kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan cami, gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sabaha karşı kontrol altına alındı.

Kadısusuz köyünde bulunan Merkez Camisinde gece saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler camiyi sardı. Camiden yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Mengen başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, cami kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, camide soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
İstanbul'da İHA paniği! Ekipler hemen müdahale etti

İstanbul'da alarm! Denizde bulundu, ekipler hemen müdahale etti
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı