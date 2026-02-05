Bolu'da cami alev alev yandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan cami, gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sabaha karşı kontrol altına alındı.

Kadısusuz köyünde bulunan Merkez Camisinde gece saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler camiyi sardı. Camiden yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Mengen başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, cami kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, camide soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU