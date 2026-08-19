Haberler

Bolu’da boş arazide yangın

Bolu’da boş arazide yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Sungurlar köyünde boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bölgede inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Sungurlar köyünde boş arazide çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında, alevleri ve dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz öncesi Erdoğan için söylediği sözler yeniden gündemde

15 Temmuz öncesi Erdoğan için söylediği sözler yeniden gündemde
Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü

Suriye'de patlamamış mühimmat infilak etti: 1 kişi hayatını kaybetti
Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış

Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için...
Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu

Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı

Maç bitince çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti

Milletvekilini bıçakladı, adliyeye giderken konuştu: Tahrik etti