Bolu’da boş arazide yangın
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Sungurlar köyünde boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bölgede inceleme başlatıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Gerede ilçesine bağlı Sungurlar köyünde boş arazide çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında, alevleri ve dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı