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Bolu’da bir haftada 24 bin 495 araç denetlendi, bin 189 sürücüye ceza

Bolu’da bir haftada 24 bin 495 araç denetlendi, bin 189 sürücüye ceza
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Bolu’da polis ve jandarma ekiplerince 20-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 24 bin 495 araç kontrol edildi, kuralları ihlal ettiği belirlenen bin 189 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerince 20-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 24 bin 495 araç kontrol edildi, kuralları ihlal ettiği belirlenen bin 189 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, kent merkezi ve ilçelerde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından 20-26 Temmuz tarihleri arasında ana arterler, bağlantı yolları ve şehir içi güzergahlarda toplam 9 bin 733 trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 24 bin 495 araç durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde sürücü belgeleri ve araç evraklarının yanı sıra emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri ve diğer trafik kurallarına yönelik kontroller yapıldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği, araç evraklarında eksiklik bulunduğu veya çeşitli sürüş ihlalleri yaptığı tespit edilen bin 189 sürücüye idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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