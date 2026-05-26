Bolu'da bir haftada 160 şüpheli gözaltına alındı

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği asayiş, narkotik, kaçakçılık ve düzensiz göçmen operasyonlarında 160 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 18-24 Mayıs tarihleri arasında denetim ve operasyonlar yürüttü. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 5 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 6 gram esrar, 5,74 gram metamfetamin, 1,25 gram eroin, 4 sentetik ecza ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarda ise meydana gelen 269 farklı olaya müdahale eden güvenlik güçleri, bu olaylara karışan 104 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Öte yandan, il genelindeki uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 36 kişi de gözaltına alındı. Bu kişilerden 7'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik çalışmalarda 7 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 450 paket kaçak sigara, 274 gıda maddesi, traktör, 2 define arama dedektörü, 3 muhtelif kazı malzemesi ile 2 testere ele geçirildi.

2 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik denetimlerde ise yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
