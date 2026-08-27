14 Gündür Aranıyor: Arazi Kavgası Kanlı Bitti

Bolu'nun Mengen ilçesinde 13 Ağustos'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası olan baba ve oğlunu tüfekle vurarak öldüren ve olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısını arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Olay, 13 Ağustos tarihinde Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Müşterek arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Ç.'nin bahçesine gelen akrabaları Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez, kendi paylarına düşen küçük bir alanı tel örgüyle kapatmak istedi. Daha önceden de aralarında arsa meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen Ramazan Ç. ve Sönmez aileleri arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tüfekle dehşet saçıp kayıplara karıştı

Gerginliğin tırmanması üzerine Ramazan Ç., evinde bulunan tüfeği alarak baba ve oğluna ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, vurulan Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma her yerde onu arıyor

Çifte cinayetin ardından kayıplara karışan Ramazan Ç.'yi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları ise 14 gündür aralıksız devam ediyor. Ekipler, 13 Ağustos'tan beri sırra kadem basan zanlının izini sürmek için tüm ihtimalleri değerlendirirken, şüphelinin yakalanması için bölgedeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı