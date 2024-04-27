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Bolu'da atıl samanların bulunduğu alanda yangın çıktı

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Bolu'nun Karaköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan vatandaşların tarlaların yanına attığı samanlar yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bolu'da Karaköy Mahallesi'nde atıl samanların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Karaköy Mahallesi'nde bulunan çöplükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar, çürümüş samanlarını tarlaların bulunduğu yol kenarına attı. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle samanların bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede alevlenen samanların dumanı etrafı sardı. Vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan atıl haldeki samanlar söndürüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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