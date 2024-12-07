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Bolu'da Alzheimer Hastası Mustafa Aslan Kayboldu, 3. Gün Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'da Alzheimer Hastası Mustafa Aslan Kayboldu, 3. Gün Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Aslan için arama çalışmaları 3. gününde sürüyor. Aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurduktan sonra AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşında alzheimer hastası Mustafa Aslan, arama çalışmalarının 3'üncü gününde de bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre, Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan (76) geçtiğimiz gün yakınları tarafından haber alınamadı. Bir süre kendi imkanlarıyla köy çevresinde arayan aile endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Bölgede Bolu AFAD koordinesinde 51 personel, 15 araç ve 2 dron ile havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin, köy ve çevresinde 3 gündür arama çalışması devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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