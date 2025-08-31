Bolu'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 1 Yaralı, 1 Tutuklu

Bolu'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 1 Yaralı, 1 Tutuklu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, bıçaklama olayını gerçekleştiren kişi tutuklandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Taşkesti Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi olan Y.T. (36) ile H.K. Kapalı Pazar mevkisinde beraber alkol içtikleri sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T., yanında bulunan bıçakla H.K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. H.K.'nin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.K., Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen H.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.T., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolu Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BOLU

