Bolu'da Abdest Alırken Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bolu'da abdest almak için girdiği banyoda dengesini kaybederek yere düşen 84 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Yeniceşeyhler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 84 yaşındaki Lütfi İkinci akşam namazı öncesinde abdest almak için banyoya girdi. Banyoda kapıyı kilitleyen İkinci, abdest alacağı esnada yere düştü. Banyodan gelen düşme sesini duyan yaşlı adamın eşi kapıyı açmak istedi. Kapıyı açamayan kadın, komşularından yardım istedi. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapının açılmasıyla içeri girdiklerinde yerde hareketsiz yatan Lütfi İkinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan İkinci'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. - BOLU