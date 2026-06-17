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Bolu'da jandarmadan peş peşe uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 3 tutuklama

Bolu'da jandarmadan peş peşe uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 3 tutuklama
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Bolu'da jandarma ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10-14 Haziran'da düzenlenen 3 operasyonda 7 şüpheli yakalandı, 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 2 ton kaçak tütün, 101 kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bolu'da jandarma ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 2 ton kaçak tütün ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik 10-14 Haziran tarihleri arasında 3 farklı operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından 10 Haziran'da düzenlenen ilk operasyonda, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edilen bölgeye baskın yapıldı. Alanda gerçekleştirilen aramalarda 101 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Depodan 2 ton kaçak tütün çıktı

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 13 Haziran'da gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise iş yeri ve depo denetlendi. İmalathaneye dönüştürüldüğü belirlenen mekanda yapılan aramalarda; 3 sanayi tipi makaron sarma makinesi, 2 ton kıyılmış tütün, 10 bin dolu makaron ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin 14 Haziran'da gerçekleştirdiği son operasyonda da durumundan şüphelenilerek durdurulan araç mercek altına alındı. Araçta yapılan detaylı aramalarda 10 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 1 gram kubar esrar, 3 sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Araçta bulunan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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