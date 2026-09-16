Bolu’da 22,5 metre kaçak ağ ele geçirildi

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde gölette yapılan denetimde, toplam 22,5 metre uzunluğunda 15 kaçak ağ ele geçirildi. Canlı balıklar yeniden gölete bırakıldı.

Dörtdivan ilçesine bağlı Yağbaşlar köyünde, Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından ağ tarama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Dörtdivan İlçe Tarım Müdürlüğü ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısmı ekiplerinin de katıldığı denetimde, gölette kontrol yapıldı. Ekipler, göle çekili halde toplam 22,5 metre uzunluğunda 15 ağ tespit etti. Ağlara İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Ele geçirilen ağlar ekipler tarafından imha edilirken, ağlara takılan ve canlı olduğu belirlenen balıklar ise doğal yaşam alanları olan gölete bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı