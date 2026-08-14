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Bolu'da Yeni Alınan Otomobil Alev Alev Yandı

Bolu'da Yeni Alınan Otomobil Alev Alev Yandı
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Bolu'da 15 gün önce tüm birikimiyle otomobil alan Samet G.'nin aracı, fabrika otoparkında bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Kısa sürede tamamen yanan otomobilden geriye hurda yığını kalırken, araç sahibi otomobili aldığı yerden şikayetçi olacağını belirtti.

Bolu'da bir vatandaşın 15 gün önce tüm birikimiyle aldığı otomobil park halindeyken alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, Yukarısoku Mahallesi Çele Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikanın otopark kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 gün önce Samet G. tüm birikimiyle 14 BV 445 plakalı otomobili satın aldı. Bugün fabrikanın bahçesinde park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Araç sahibi Samet G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan otomobil uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. Otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken araç sahibinin ise otomobili aldığı yerden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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