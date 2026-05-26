Bolu'da kural ihlali yapan bin 664 sürücüye ceza

Bolu'da kural ihlali yapan bin 664 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede trafik ekipleri, 18-24 Mayıs tarihlerinde kent genelinde belirlenen noktalarda bin 381 uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde 29 bin 156 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kural ihlali yaptığı tespit edilen bin 664 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı