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Bolu'da bir haftalık operasyonlarda 180 gözaltı

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Bolu'da 22-28 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği narkotik, asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 180 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 22-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda toplam 180 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 22-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda narkotik, asayiş ve kaçakçılık suçlarına yönelik önemli sonuçlar elde edildi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında kent genelinde belirlenen 9 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adreslerde yapılan aramalarda 107,07 gram metamfetamin, 124,28 gram esrar, 20 gram skunk, 10,43 gram kokain, 5,33 gram sentetik kannabinoid, 38 kök haşhaş, 3 kök hint keneviri ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

306 asayiş olayına müdahale edildi

İl genelinde yürütülen asayiş çalışmalarında güvenlik güçleri 306 olaya müdahale etti. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 129 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 33 kişi de düzenlenen uygulamalarda gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 2 gözaltı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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