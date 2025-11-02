Haberler

Bolu D-100 Karayolu'nda Kuruyemiş Yüklü Tırda Yangın

Güncelleme:
Bolu D-100 Karayolu'nda seyir halindeki kuruyemiş yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sürücünün durumu fark etmesiyle kontrol altına alındı.

Bolu D-100 Karayolu'nda kuruyemiş yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Yangın, D-100 Karayolu Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne seyreden Bulgaristan uyruklu D.K. idaresindeki CT 5987 AT plakalı kuruyemiş yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Kuruyemişlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Dorsedeki malzemelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
