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Bolu haberi! Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 yaralı

Bolu haberine göre Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 yaralı Tıra çarpan kamyonun sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı - Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonet...

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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 yaralı

Tıra çarpan kamyonun sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

- Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

BOLU - Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipler tarafından yaralı kurtarıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Cemal Yıldırım idaresindeki 75 AK 408 plakalı kamyonet önünde ilerleyen tıra çarptı. Kazanın ardından aynı istikamette olan 2 tır da önünde kazaya karıştı.

Kazada, ön kısmı hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Cemal Yıldırım araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tünel içerisinde tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

Toros Dağları Tragger Bolu 3. Sayfa Haberler

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