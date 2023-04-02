Gaziantep'te boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te 15 yaşındaki Murat Özdemir isimli çocuk, husumetli olduğu şahıs ya da şahıslar tarafından boğazından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 15 yaşındaki Murat Özdemir ile husumetli olduğu şahıs yada şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında Murat Özdemir tartıştığı şahıslardan biri tarafından boğazından bıçaklandı. Ağır yaralı çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan yaşanan olayın ardından kaçan saldırgan şahıs ve şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatıldığı öğrenildi.