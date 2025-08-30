Boğaziçi Üniversitesi'nde vahşet! 15 yaşındaki çocuğu öldürüp intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde vahşet! 15 yaşındaki çocuğu öldürüp intihar etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsündeki bir kafede 20 yaşındaki bir erkek, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğunu başından silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Üniversite öğrencisi olmadığı öğrenilen şahsın 24 suç kaydının bulunduğu, kampüsteki etkinliğe sivil olarak girdiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Kampüs içindeki bir kafenin önüne gelen 20 yaşındaki Ayberk K. eski sevgilisi olduğu iddia edilen kız çocuğunu yanındaki silahla başından vurarak öldürdü.

15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Şahıs, daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. Üniversite öğrencisi olmadığı öğrenilen şahsın, üniversitede düzenlenen etkinliğe dışarıdan geldiği öğrenildi.

24 SUÇ KAYDI VAR

İddiaya göre, olayın yaşandığı kafede o esnada bir düğün yapıldığı, genç kızın yarı-zamanlı çalışan olarak düğünde garson olarak çalıştığı öğrenildi. Ayberk K.'nın 24 adet suç kaydı olduğu belirtildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Boğaziçi Üniversitesi'nde vahşet! 15 yaşındaki çocuğu öldürüp intihar etti

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
İsrail ordusu: İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü

Hamas'ın meşhur komutanı, bu binada öldürüldü
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Beykoz Çayır Festivali'nde akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Festivalde korkunç ölüm! Ünlü şarkıcının da konseri iptal edildi
Edirne'de kuraklık alarmı! Tunca Nehri'ni otlar kapladı

Bir şehrimizde durum hiç iyi değil: İlk kez böyle görüyorum
Türk sinemasının ünlü ismi Anta Toros hayatını kaybetti

Türk sinemasının ünlü ismi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Biz zamanlar ülkemizin göz bebeği olan üniversitenin akp sayesinde ne hale geldiğini izliyoruz. Ek attıkları herşeyi kuruttular.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat YILDIZ:

20 yaşında 24 suc kaydı var ve hala belinde silahla dolasabiliyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 gollü maçta Berke Özer asist yaptı, Lille kazandı

Yanlış duymadınız! 8 gollü maçta Berke'den harika asist
Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında da kadro dışı

Barış Alper için o sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.