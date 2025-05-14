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Boğaziçi Üniversitesi'nde Konferans Protestosu: 4 Kişi Tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Konferans Protestosu: 4 Kişi Tutuklandı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın katıldığı konferansı protesto eden 15 kişiden 4'ü tutuklandı. Polisle çatışan grup, adli işlemlere tabi tutuldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto ettiği sırada polislere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen 'İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?' başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek istediği sırada polislere saldıran 15 şüpheli gözaltına alınmış, ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler, 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

4 şüpheli tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulama işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 4'ü 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan 7 şüphelinin Sulh Ceza işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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