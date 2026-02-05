Haberler

Bodrum sağanak yağışa teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Bodrum sağanak yağışa teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirirken, derelerin taşması nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Belediye ekipleri olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, dereler taştı, evleri su bastı.

Meteoroloji'nin sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Bodrumda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlı hava giderek etkisini artırdı. Etkili olan sağanak yağışla birlikte ilçe içinden geçen derelerin taşması ile birçok ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Yağış sonrası trafikte olan bazı araçlar, yollarda biriken suların içinde kaldı. Yağışla birlikte Bitez Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı bir aracın üstüne yıkıldı. Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için belediye ekipleri teyakkuza geçerek çalışma başlattı. Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Fatih Tekke'nin ''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı

''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba