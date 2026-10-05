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Bodrum Mazı'da orman yangınına 6 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale ediyor

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Bodrum Mazı'da orman yangınına 6 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale ediyor
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Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde Çocuk Mezarlığı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 6 helikopter ve 2 uçak havadan, 16 arazöz ve 6 su tankeriyle karadan müdahale ediliyor.

Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bugün öğle saatlerinde Çocuk Mezarlığı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. İhbarı ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alabilmek için 6 helikopter 2 uçak ile havadan ve 16 arazöz

6 su tankeri ile karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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