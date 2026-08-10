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Efeler'de Genç, Bodrumda Kendine Zarar Vermek İsterken Vatandaşın Müdahalesiyle Kurtarıldı

Efeler'de Genç, Bodrumda Kendine Zarar Vermek İsterken Vatandaşın Müdahalesiyle Kurtarıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 27 yaşındaki E.D., bilinmeyen bir nedenle apartmanın bodrum katında hayatını son vermek istedi. O sırada bodruma inen bir vatandaş, genci fark ederek kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında kendine zarar vermek isteyen 27 yaşındaki genç, olay sırasında bodruma inen vatandaş tarafından kurtarıldı.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 27 yaşındaki E.D., henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın bodrum katına inerek hayatını son vermek istedi. O esnada bodrum katına inen bir vatandaş, bunalımda olduğu belirtilen genci fark ederek kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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