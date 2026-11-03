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Bodrum Kalesi açıklarında makine arızasıyla sürüklenen motoryat battı, 2 kişi kurtarıldı

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Bodrum Kalesi açıklarında makine arızasıyla sürüklenen motoryat battı, 2 kişi kurtarıldı
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Bodrum Kalesi açıklarında demirleme manevrası sırasında makine arızası yaşayan motoryat, kayalıklara çarparak su aldı. Açığa çekilirken batan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı; teknede kimsenin bulunmadığı ve çevre kirliliği olmadığı belirtildi.

Bodrum Kalesi açıklarında demirleme manevrası sırasında makine arızası nedeniyle mendirekteki kayalıklara çarpan motoryat su alırken, teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Türk bayraklı 26 metre uzunluğundaki Hemdemin isimli motoryatın iskele makinesi demirleme manevrası sırasında çalışmadı. Mendireğe sürüklenen yatın su altı kısmı kayalıklara çarptı. Su almaya başlayan yattakilerin yardımına çevredeki denizciler koştu. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de bölgeye hareket etti. Açığa çekilme çalışması esnasında iskele tarafından su alarak olay yerinde batan teknedeki 2 mürettebat, Sahil Güvenlik botuna alınarak sağ salim kurtarıldı. Teknede kimsenin bulunmadığı ve bölgede herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmadığı belirtildi. Bodrum Kalesi önlerinde üst güvertesi deniz yüzeyinde kalacak şekilde batan teknenin kurtarılması için Liman Başkanlığı ve tekne kaptanı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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