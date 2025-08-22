Bodrum'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.

Mumcular Mahallesi'nde dere yatağında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın, kısa sürede büyüyerek otluk ve zeytinlik alana sıçradı. Rüzgarla büyümeye başlayan yangının ikametleri de tehdit etti.

Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ayrıca havadan da helikopterle yangına müdahale edildi. Alevler, bölgedeki bir depoya sıçradı. Depodaki kalaslar yanarak hasar gördü. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Bir saatte kontrol altına alınan yangında 10 dönüm alan zarar gördüğü öğrenildi. . - MUĞLA