Bodrum'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü İbrahim Umut Yöntem hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin park halindeki araca çarpmasıyla 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gökçebel Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Umut Yöntem idaresindeki 48 ABM 569 plakalı kapalı kasa kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 48 AVG 544 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim Umut Yöntem ile araçta bulunan A.Z. ve M.Z. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yöntem, sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan A.Z.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kamyonetin park halindeki araca çarptığı, ardından savrularak takla attığı anlar net şekilde yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

