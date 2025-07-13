Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında demirli lüks yatta yangın çıktı. Çıkan yangında alev alev yanan lüks yat battı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında 'Melinay' isimli lüks motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tekneyi sardı. Yapılan ihbar üzerine yangına Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

2 MİLYON DOLARLIK YAT BATTI

Yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğu öğrenilen motoryattaki yangın ekiplerin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayınca yat açığa çekildi. Tamamen yanan yat batarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.