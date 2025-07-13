Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı

Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
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Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında demirli 'Melinay' isimli lüks yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler yatı tamamen sardı. Yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki yatta yangın ekiplerinin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayınca lüks yat battı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında demirli lüks yatta yangın çıktı. Çıkan yangında alev alev yanan lüks yat battı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında 'Melinay' isimli lüks motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tekneyi sardı. Yapılan ihbar üzerine yangına Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

2 MİLYON DOLARLIK YAT BATTI

Yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğu öğrenilen motoryattaki yangın ekiplerin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayınca yat açığa çekildi. Tamamen yanan yat batarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

üzülmeyiz hangi kara paracının malı yandı

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Haber YorumlarıYıldızkan:

Nenenin Dudakları uçuklasın admin...

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