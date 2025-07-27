Bodrum'da Zamanında Müdahele ile Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Zamanında Müdahele ile Yangın Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Peksimet Mahallesi'nde başladı. Otluk alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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