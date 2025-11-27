Bodrum'da Yunan Adalarına Geçiş Hazırlığındaki 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarına geçiş hazırlığındaki 28 düzensiz göçmen, bir inşaatta yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Önceki gün gece saatlerinde Yalıkavak Mahallesi'nde Yunan adalarına geçiş hazırlığındaki düzensiz göçmenlerin inşaatta bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Yalıkavak/Koldestim) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. İnşaatta 4'ü çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA