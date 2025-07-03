Bodrum'da Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Bodrum'da Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonuçlandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişi arasındaki yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Taraftarları çevredeki vatandaşlar ayırdı. Kavga anı araç kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü ile Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde ilerleyen motosiklet sürücüsü, Eski Otogar altındaki kavşakta yol verme yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından motosikletini kaldırıma park eden sürücü, otomobilin yanına gitti. İkili cadde ortasında tekmeli yumruklu kavgaya başladı. Yere düşen ikili, yerde birbirlerine vurmaya devam etti.

Taraftarları araya giren vatandaşlar ayırdı. Daha sonra araçlarına binen sürücüler bölgeden ayrıldı. O anlar, bölgedeki araç kamerasına yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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