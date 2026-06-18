Trafo binasında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir trafo binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Müskebi Mahallesi pazar yeri karşısındaki trafo binasından dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, güvenlik amacıyla bölgedeki elektriği kesti.

Dumanların yükseldiği trafo binasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonucu trafo içerisindeki sigortalar ve elektrik kabloları kullanılamaz hale geldi.

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik aksamının ark yapması sonucu çıktığı değerlendiriliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı