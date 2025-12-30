Haberler

Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu

Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araç kazası sonrası tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları kameralarca anbean kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki kadın arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde T.K. idaresindeki araç, geri geri manevra yaptığı sırada park halinde bulunan E.K.'ye ait araca çarptı.

KAZANIN KAVGASI BÜYÜK OLDU

Kazada yaralanma yaşanmazken, araçlarda ufak bir maddi hasar oluştu. Kazanın ardından T.K.'nin arkadaşı S.M. ile E.K. ve E.K.'nin kızı A.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir anda kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin gelmesiyle iki taraf birbirinden şikayetçi oldu. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
