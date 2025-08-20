Bodrum'da Trafik Kazası: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Bulvarı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. (20) yönetimindeki 48 AHM 691 plakalı otomobil, Konacık Kavşağı istikametinden Gümbet yönüne seyir halindeyken yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Emine Ekmekçi'ye (78) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ekmekçi, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın yaşamını yitirdi. - MUĞLA