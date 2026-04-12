Bodrum'da TOMA, otomobile çarptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TOMA'nın bir otomobile çarpması sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Kaza, Bodrum FK - Bandırmaspor maçı için görev yapan güvenlik görevlilerini taşıyan araçta meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde TOMA'nın otomobile çarptığı trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.
Akşam saatlerinde Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan Bodrum FK - Bandırmaspor maçı görevi için ilçeye gelen Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı, ilçeden ayrıldığı sırada kazaya karıştı.
TOMA, Emin Anter Bulvarı'nda aynı yöne giden otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ambulansta müdahale edildi.
Milas'a giden otomobilde bulunan 5 kişinin de müsabakada görevli güvenlik görevlileri olduğu öğrenildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı