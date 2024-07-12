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Bodrum'da tatil yapıyordu! Ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti

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Bodrum'da ailesiyle birlikte tatil yapan iş insanı Çetin Özataç onlarca kişinin bulunduğu plajda yüzerken fenalaşarak yaşamını yitirdi. Ünlü bir içecek firmasının üst düzey yöneticisi olan Özataç'ın ölümü iş dünyasına büyük üzüntü yarattı.

Başkent Ankara'dan ailesiyle birlikte tatil için Bodrum'a bağlı Akyarlar Mahallesi'ne gelen 64 yaşındaki iş insanı Çetin Özataç onlarca kişinin bulunduğu plajda denize girdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

50 metre kadar açıldıktan sonra bir anda hareketsiz kalan Özataç, vatandaşların yardımıyla kıyıya getirildi. İhbar üzerine plaja gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Özataç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bodrum'da tatil yapıyordu! Ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti

VEFATI İŞ DÜNYASINDA ÜZÜNTÜ YARATTI

Sözcü'de yer alan habere göre dünyaca ünlü bir içecek firmasının üst düzey yöneticisi olan iş insanı Özataç'ın vefatı iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Bodrum Tatil 3.Sayfa Haberler

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