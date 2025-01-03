Bodrum'da Sürüklenen Lastik Bottaki 9 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti.
Ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen ile beraberinde 2 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA