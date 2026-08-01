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Bodrum’da suç örgütü operasyonu: 5 gözaltı

Bodrum’da suç örgütü operasyonu: 5 gözaltı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen suç örgütü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen suç örgütü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da bir organize suç örgütünün yöneticisi ve üyeleri ile birlikte eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Ç.Ç. ve R.E. isimli şüpheli şahısları konakladıkları otelde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslara ait dijital materyal incelemesinde; organize suç örgütünün yöneticisinin talimatı ile diğer illerdeki işletmelerden maddi menfaat elde edilmesi, sağlanamamasında ise silahlı eylem düzenlemesi, ayrıca gerçekleştirmek istenen muhtemel eylemler için araç/silah/mühimmat/çelik yelek teminine ilişkin yazışmalar tespit edildi. Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen M.M.Y. isimli şüpheli İstanbul'da O.Z. ve B.A. isimli şahıslar ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün adli mercilere sevk edilen O.Z., B.A. ve M.M.Y. isimli şahıslar mahkemece serbest bırakılırken, Ç.Ç. ve R.E. isimli şahıslar tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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