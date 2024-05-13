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Bodrum'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Mayıs Cumartesi günü sabaha karşı Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Gece kulübüne eğlenmeye giden Yusuf D., Cihan K., Burhan B., Ahmet B., Yusuf Yahya A. ve Ömer B., iddiaya göre yan locada oturanları rahatsız ettikleri gerekçesiyle mekandan dışarı çıkarıldı.

Bunun üzerine öfkelenen 6 kişi ile mekan görevlileri arasında arbede yaşandı. Olayın devamında otomobiline gidip tabancasını alan Ömer B., tekrar mekanın önüne gelip mekanı kurşun yağmuruna tuttu.

Olay esnasında gece kulübü ve çevresinde büyük panik yaşandı, müşteriler panik ve korku içerisinde kurşunlardan saklanmaya çalıştı. Olayda mekana müşteri olarak geldiği öğrenilen Onur Dirican ve Onur K. ile mekan işletmecisi Fuat T. kurşunların hedefi oldu.

Ömer B. ile beraberindeki 5 kişi otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı. 3 yaralı özel araçlarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bel bölgesinden vücuduna giren kurşunla yaralanan Onur Dirican (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Onur K.'nın tedavisi tamamlanıp taburcu edilirken tedavisi devam eden Fuat T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 45 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısların kaçtığı otomobili boş bir arazide terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerin, Yalıkavak Mahallesi'nde bir villada saklandığını tespit eden polis, operasyon yaptı. Şüphelilerden 3'ü villada yakalanırken ormanlık alana kaçan diğer 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf D., Cihan K., Burhan B., Ahmet B., Yusuf Yahya A. ve Ömer B. yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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