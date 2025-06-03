Bodrum'da Savrulan Tekne Kurtarıldı

Bodrum'da Savrulan Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 16 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı ve Turgutreis'teki marinaya emniyetle yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Akyarlar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 16 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Turgutreis'teki özel marinaya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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