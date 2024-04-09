Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince kortej düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda 10 motosiklet, 3 otomobil ve 1 turizm polisi aracıyla şehir turu yaptı. Eski Otogar içerisindeki polis noktasından hareket eden ekipler, Cevat Şakir Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi ve Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde Değirmenler mevkisine ilerledi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden de geçen ekipler, şehir turunu tamamladı. Türk Bayrakları taşıyan polislerin geçişini, yerli ve yabancı turistlerle ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar ilgiyle takip etti, o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı. - MUĞLA