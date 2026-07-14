Rüzgarın büyüttüğü yangın 1 saatte söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Yalıçiftlik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü koordineli çalışma sonucu yangın yaklaşık 1 saat içerisinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı