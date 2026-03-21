İşçi lojmanları alevlere teslim oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir narenciye bahçesi içerisinde personel lojmanı ve depo olarak kullanılan konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Mahallesi Müskebi Caddesi üzerindeki bir narenciye bahçesinde bulunan konteynerlerde yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan 3 adet konteynere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemelerde, yangının depo kısmında elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangında, 3 konteynerde bulunan 15 adet tek kişilik yatak ve ranza ile 7 ton kapasiteli 3 su tankı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca bahçede bulunan kalaslar da zarar gördü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

