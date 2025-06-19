Bodrum'da Motosiklet Kazasında İki Sürücü Hayatını Kaybetti

Bodrum'da feci kaza... 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde 2 motosikletin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 sürücü hayatını kaybetti. Feci çarpışmanın ardından motosikletler hurdaya dönerken, sürücüler olay yerinde metrelerce savruldu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Turgutreis-Akyarlar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müjdat Kılıç yönetimindeki 48 AGA 709 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Erhan Göktaş idaresindeki 48 AUE 041 plakalı motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle iki sürücü de yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Müjdat Kılıç ve Erhan Göktaş kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.