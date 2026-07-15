Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet kazası geçiren Murat Dağdemir, hastanede yaşamını yitirdi.

Dün gece saatlerinde Yalıkavak'tan Bodrum yönüne seyreden Murat Dağdemir idaresindeki 48 BV 411 plakalı motosiklet, Yakaköy Türkmen mevkiine yaklaştığı sırada gidon hakimiyetini kaybedip yol kenarında park halindeki 48 NJ 352 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet ağır hasar alırken sürücü yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Murat Dağdemir, rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı