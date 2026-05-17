Motosikletin çarptığı imam hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde süratli giden bir motosikletin çarptığı imam Metin Suntay hayatını kaybetti. Kaza akşam saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Süratli şekilde seyreden H.K. idaresindeki motosiklet, Yeni Hastane Kavşağı ile Bitez Kavşağı arasında yolun karşısına geçmeye çalışan Yakaköy Camii İmamı Metin Suntay'a çarptı. Sürüklenen motosiklet, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan sürücü ve Suntay, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Metin Suntay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
