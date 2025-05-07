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Bodrum'da Motosiklet-Cip Kazası: 2 Yaralı

Bodrum'da Motosiklet-Cip Kazası: 2 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin sollama yaparken dönen cipe çarpması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet cipe çarptı: 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde önündeki aracı sollamaya çıkan motosiklet, sokağa dönüş yapan ciple çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü ve yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Cevat Şakir Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin T. yönetimindeki 48 AIZ 384 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen hafif ticari aracı sollamaya çalıştığı sırada, Saldır Şeyh Caddesi'nden Pınar Sokağa dönüş yapan Ceylan B. idaresindeki 34 GS 0090 plakalı ciple çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hüseyin T. ile arkasındaki yolcu Osman A. metrelerce savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin sollama yaptığı sırada hızla gelen ciple çarpıştığı, ardından iki kişinin savrularak yere düştüğü anlar net şekilde görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - 3.Sayfa
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