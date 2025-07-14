Bodrum'da Lüks Motoryat Kayalıklara Çarptı, 7 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki 39 metrelik lüks motoryat, Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarptı. Kaza sırasında teknede bulunan 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Monte Carlo' isimli motoryat, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle karaya oturdu. Bölgeden geçen başka bir tekne kaptanının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, motoryatta bulunan yolcu ve personelden oluşan 7 kişiyi kısa sürede tahliye etti. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Çarpma sonucu motoryatta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA