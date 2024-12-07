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Bodrum'da Kumar ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Turgutreis Mahallesi'nde yapılan operasyonda, bir kıraathanede ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve kumar oyunlarına ilişkin malzemeler ele geçirildi. 8 kişiye toplamda 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede, işletme sahipleri ve çalışanına ait üç ikamette ve bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada; değişik çaplarda iki adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 233 adet fişek, 5 gram kubar esrar, 2 fişek içimlik kubar esrar, 2 paket sigara sarma kağıdı, 5 deste iskambil kağıdı, 105 adet poker oyunu pulu, 53 bin 940 TL para 45 Euro, 60 ruble, 2 dolar, 6 adet boş senet, 13 adet kumar hesabının tutulduğu yazboz ve kumar hesabının tutulduğu ajanda ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen faaliyet ile ilgili olarak adli işlemlere başlanılırken, işletmede kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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