Bodrum'da kaçak göçmen çetesi çökertildi: 3 tutuklama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçıran kaçak göçmen çetesi çökertildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen teknik takip çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, organizatör konumunda bulunan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA