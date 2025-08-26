Bodrum'da Fırtına ile Suyun Altında Kalan Ahşap Tekne

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Koyu'nda demirli 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, dün akşam saatlerinde sintine pompasında meydana gelen arıza nedeniyle su almaya başladı.

Şiddetli fırtınanın da etkisiyle tekne kısa sürede suyla doldu. Dakikalar içinde suya gömülen teknenin yalnızca üst kısmı su yüzeyinde kaldı. Bölgeye gelen ekiplerin, batmak üzere olan tekne için kurtarma çalışması başlatacağı öğrenildi. - MUĞLA