Bodrum'da Fırtına ile Suyun Altında Kalan Ahşap Tekne

Bodrum'da Fırtına ile Suyun Altında Kalan Ahşap Tekne
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba Koyu'nda demirli bir ahşap tekne, sintine pompasındaki arıza nedeniyle su almaya başladı ve şiddetli fırtına sonrası kısa sürede batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Koyu'nda demirli 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, dün akşam saatlerinde sintine pompasında meydana gelen arıza nedeniyle su almaya başladı.

Şiddetli fırtınanın da etkisiyle tekne kısa sürede suyla doldu. Dakikalar içinde suya gömülen teknenin yalnızca üst kısmı su yüzeyinde kaldı. Bölgeye gelen ekiplerin, batmak üzere olan tekne için kurtarma çalışması başlatacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu

Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.