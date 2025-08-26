Bodrum'da Fırtına ile Suyun Altında Kalan Ahşap Tekne
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba Koyu'nda demirli bir ahşap tekne, sintine pompasındaki arıza nedeniyle su almaya başladı ve şiddetli fırtına sonrası kısa sürede batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Koyu'nda demirli 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, dün akşam saatlerinde sintine pompasında meydana gelen arıza nedeniyle su almaya başladı.
Şiddetli fırtınanın da etkisiyle tekne kısa sürede suyla doldu. Dakikalar içinde suya gömülen teknenin yalnızca üst kısmı su yüzeyinde kaldı. Bölgeye gelen ekiplerin, batmak üzere olan tekne için kurtarma çalışması başlatacağı öğrenildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa