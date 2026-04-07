Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bodrum'da eski eşini silahla öldüren Hacı Ömer Alçı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkta pişmanlık emaresi bulunmadığını belirtti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Temmuz 2024'te boşandığı eşi Hüsne Topal'ı silahla öldüren, Topal'ın arkadaşını da yaralayan Hacı Ömer Alçı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında indirime gidilmedi.

24 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda, 46 yaşındaki Hacı Ömer Alçı, 2021 yılında boşandığı eşi Hüsne Topal'ı silahla öldürmüş, Topal'ın arkadaşı Sedat T.'yi yaralamıştı.

Katil zanlısı Hacı Ömer Alçı'nın yargılanması Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı. Karar duruşmasına sanığın yanı sıra maktul Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Hacı Ömer Alçı'nın maktul Hüsne Topal'a yönelik "boşandığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediği sabit olmakla birlikte suçun işleniş biçimi, işlenmesindeki kullanılan araçlar, sanığın kastının yoğunluğu ve meydana gelen zararın ağırlığını da gözeterek "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ile cezalandırılmasına hükmetti.

Ayrıca sanığın fiilden sonraki tutum ve davranışları ile yargılama sırasında pişman olduğuna ilişkin olumlu bir kanaat oluşmadığı belirtilerek cezada indirime gidilmemesine karar verildi.

Mahkeme, suç delillerini gizlediği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığın oğlu B.A.'nın dosyasının ayrı bir esas üzerinden yürütülmesine hükmetmişti. Sanık B.A.'nın yargılanmasının ayrıca yapılacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
